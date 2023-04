Mentalcoach? Zverev: „Machen mehr Probleme“

Thiem nimmt Hilfe an

Am Sonntagabend wurde bekannt, dass Österreichs Tennis-Star Dominic Thiem auf die Hilfe eines Mentalcoaches setzt. „Ich habe extern Hilfe genommen, was sehr gut war. Andererseits habe ich auch wieder angefangen, besser zu spielen, intensiver zu trainieren. Dann macht Tennis auch wieder mehr Spaß, wenn man besser spielt“, sagte der Niederösterreicher.