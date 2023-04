Dominic Thiem spricht über seinen „größten Fehler“

Ohne Wildcard in München dabei

Thiem hatte zuletzt in Estoril mit dem Viertelfinaleinzug sowie in Monte Carlo mit dem Erstrundensieg über Richard Gasquet (FRA) Aufwärtstendenz bewiesen. Nach der kurzfristigen Absage von Matteo Berrettini rutschte Thiem übrigens ohne Wildcard dank seines Rankings ins Hauptfeld der BMW Open.