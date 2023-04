Thiem setzt nun auch auf Mentalcoach

„Bin gut vorbereitet“

Thiem trifft zum Auftakt auf Constant Lestienne (61. im ATP-Ranking). Der 29-Jährige hat die bisher einzige Begegnung gegen den Franzosen vor elf Jahren in der Rennes-Qualifikation in drei Sätzen gewonnen. Nach München reiste Thiem schon am Freitag an. „Ich bin gut vorbereitet“, bekräftigte er. In der bayrischen Hauptstadt soll ein weiterer Schritt der aktuellen Nummer 106 der Weltrangliste nach vorne erfolgen: „Ich habe jetzt das endgültige Gefühl, dass alles in die richtige Richtung geht. Dass ich wieder sehr gut Tennis spiele.“