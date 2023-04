SK Rapid gegen die Austria Wien - ab 17 Uhr LIVE

Rapid verteidigt Platz vier, die Austria liegt nur einen Punkt zurück. Gewinnt Rapid, wäre der Stadtrivale vorerst abgehängt. „Wenn wir vorne dabei bleiben wollen, ist es wichtig, dass wir gut performen, dass wir nicht verlieren“, sagte Austria-Coach Michael Wimmer dazu. Ein 2:2 gegen den LASK und ein 3:3 in Salzburg haben die Favoritner in der Meistergruppe bisher angeschrieben. Das Remis beim Meister am Ostersonntag soll verbunden mit dem jüngsten Derbyerfolg Zuversicht geben.