Diese Geheimnisse birgt Weltkriegs-Bunker in Vill

Fast auf den Tag genau vor 78 Jahren, am 20. April 1945, flogen die Alliierten den 22. und letzten schweren Luftangriff auf Innsbruck. Ein grausames Kapitel Kriegsgeschichte ging damit zu Ende. 1500 Menschen waren im ehemaligen Gau Tirol-Vorarlberg ums Leben gekommen, ein Drittel davon in Innsbruck. Die Stadt lag in Trümmern.