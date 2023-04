Austria siegte, Saalfeldens Serie fand ein Ende

Niederlage beim Topfavoriten

In der überregionalen Westliga musste der FC Pinzgau Saalfelden die Heimreise aus dem „Ländle“ ohne Punkte antreten. Topfavorit Schwarz-Weiß Bregenz, die Vorarlberger peilen den Aufstieg in die 2. Liga an, gewannen durch den Treffer des ehemaligen Austria-Akteurs Lukas Katnik mit 1:0. Damit besiegelten die Vorarlberger das Ende einer beeindruckenden Saalfeldener Serie. Nach elf Spielen ohne Niederlage seit dem Amtsantritt von Trainer Markus Fürstaller, mussten Tamas Tandari und Co. wieder einmal eine Niederlage, wenn auch eine sehr knappe, hinnehmen. „Wir haben über 90 Minuten eine hervorragende Leistung gezeigt, aber am Ende zählt nun mal das Ergebnis. Wir haben gezeigt, dass wir in Schlagdistanz sind und mehr als ebenbürtig agieren", resümierte der Übunsgleiter.