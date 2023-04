Der „ewige Lockdown“ hat keine Strahlkraft mehr

Nur noch vier Mönche leben derzeit in dem mehr als 700 Jahre alten Stift Engelszell. Sie sind 86, 85 und 62 Jahre alt, Bruder Christian Bock ist mit seinen „zarten“ 56 Lenzen quasi der Junior. Der gebürtige Deutsche und gelernte Jurist ist seit 2018 in Engelhartszell (so heißt der Ort, in dem sich das Stift befindet). Er versucht, neuen Schwung in das uralte Kloster zu bringen und den Spagat zwischen Mönchskutte und Manageraufgaben zu bewältigen.