27-Jähriger bei Unfall mit Heuschwader verletzt

Der Landwirt (58) war am Freitag gegen 14.30 Uhr mit einem Heuschwader am Traktor unterwegs, machte dann eine kurze Pause, um sich mit seinem Nachbarn (27) zu unterhalten. Als er weiterfahren wollte, griff der Jüngere in den Schwader um etwas bei den Reifen zu richten. Doch das hatte der Landwirt leider nicht bemerkt und bereits die Zugmaschine gestartet.