Wenn Kinderideen zu Geld für die gute Sache werden

Wie ist es, als Unternehmer tätig zu sein? Kinder können mit solchen Dingen eher wenig anfangen – nicht so die Volksschüler in Steyr. Zum bereits dritten Mal haben sich dort Studierende der FH OÖ Campus Steyr ein Ziel gesetzt: die Kinder mit dem Thema vertraut zu machen. Sie haben selbstgebastelte Produkte am Stadtplatz verkauft. Mit dem Erlös wurde das Bbanga-Projekt unterstützt, das Kindern in Uganda einen Schulbesuch ermöglicht. „Diese Inspiration weiterzugeben, ist ein schönes Gefühl“, so Organisatorin Bernadette Hartl.