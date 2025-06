„Abbinden ist sehr schmerzhaft und fast nie nötig“

„Warum entwickelt sich die zivile Rettung nicht weiter in Sachen Stillen von großen Blutungen wie bei Schussverletzungen?“ – Nach dem Amoklauf in Graz gibt es auch in OÖ den Ruf nach speziellen Kompressen – so genannte „Israeli Bandage“ – oder Blutstillern mit mineralischen Wirkstoffen, QuikClot genannt. Polizeisanitäter und Militär-Sanis sind damit ausgerüstet, um rasch eine Blutung stoppen zu können. Das Prinzip: möglichst rasch sehr viele Verletzte versorgen, etwa auf einem Schlachtfeld.