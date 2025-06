Noch mehr Ferien-Sport für noch mehr Kids in Linz!

Nicht mehr lang, dann gibt’s in Oberösterreich die Zeugnisse, beginnt für die Kids die schönste Zeit des Jahres – die Ferien! In denen der Langeweile in Linz keine Chance gelassen wird. Bei der beliebten Ferien-Aktion „Fun & Action“ können Kinder zwischen 7 und 12 Jahren auch heuer wieder kostenlos ihrer Lieblingssportart nachgehen oder eine neue kennenlernen – und erhalten dazu ein Gratis-Mittagessen.