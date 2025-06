Vandalismus: Senioren-Bilder in Ischl beschmiert

Neue Fotoserie wird bald aufgestellt

Ebser lässt sich von der „Åhnlroas“ aber nicht abbringen: „Ab 5. Juli stelle ich neue Porträts von Seniorinnen und Senioren im Sisi-Park aus. Ich will zeigen, dass jeder ein sinnlicher, würdevoller Mensch ist – egal, wie alt er ist. Mit gutem Styling sollen diese Porträts der älteren Generation aus der Reihe tanzen.“ Sie hat dieses Mal ihre Models in Wels, Salzburg und natürlich auch in der Region gefunden.