Wegen Sturz aus Knast-Bett vor Urteil ins Spital

Traum von Profi-Kampfsportkarriere

Vor dem Schöffensenat in Linz gab’s dann sehr unterschiedliche Darstellungen des angeklagten schweren Raubes vom vergangenen März in Bad Hall. Die Staatsanwältin sprach von einer wegen Rache via Snapchat beauftragten Prügelei durch die vier Kampfsportler (17, 18, 19, 22 Jahre) und dass diese dabei dann die – gefälschte – Rolex, ein Handy und Bargeld des Opfers geraubt hätten. Dabei wäre es schwer verletzt worden. Die Anwälte redeten von einem missglückten Drogendeal in Bad Hall – der 17-Jährige, der von einer Profi-Karriere als Kampfsportler träumt und deshalb auch seinen Job hingeschmissen hatte – wollte Kokain kaufen. Außerdem war laut seinem Anwalt Andreas Mauhart das Opfer mehrfach vorbestraft „und nimmt es mit der Wahrheit nicht so genau“. Es stand im Raum, dass der arbeitslose Dealer wegen der Beute und den Verletzungen gelogen habe.