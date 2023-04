Diese Ballermann-Stars zogen in Salzburg blank

Dass am Ballermann in Mallorca oft nur leicht bekleidet gefeiert wird, ist nichts Neues. Beim Après-Ski auf der Walleggalm in Saalbach hatte DJane und Erotikmodel Micaela Schäfer aber auch nicht wesentlich mehr an. Nur mit BH, Höschen und Overknee-Stiefeln bekleidet, heizte sie der Party-Meute ordentlich ein. Da vergaß die Menge wohl kurz, dass die Temperaturen eigentlich um den Gefrierpunkt herum lagen. Erkältet dürfte sich der deutsche Trash-Star Gott sei Dank nicht haben. Sie besuchte die Walleggalm noch weitere Male in diesem Winter.