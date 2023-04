Immer mehr Spritztouren mit gestohlenen Pkw

„Jugendbande fuhr entwendete Fahrzeuge zu Schrott“, „17-jähriger Bursch und seine 13-jährige Freundin nahmen Pkw unbefugt in Betrieb“; „Minderjährige verwendeten unversperrt abgestellte Autos für Spritztouren“: Polizeiberichte wie diese haben sich in Salzburg in den vergangenen Monaten gehäuft. Die Polizei weist Autobesitzer darum darauf hin, Türen und Fenster ihrer Fahrzeuge unbedingt immer abzusperren - auch weil sonst im Falle von Schäden kein Versicherungsschutz besteht.