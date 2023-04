Bauernhof in Flammen: Großeinsatz im Zillertal

Laut Polizei brach das Feuer kurz nach 12 Uhr aus. „Der Bauernhof steht in Vollbrand“, so die Exekutive am frühen Nachmittag. Mehrere Feuerwehren sind zur Brandbekämpfung vor Ort. „Sie versuchen auch, das Übergreifen des Feuers auf benachbarte Gebäude zu verhindern“, hieß es weiter. Dies dürfte vorerst gelingen. „Die umliegenden Gebäude sind momentan gesichert“, so ein Polizeisprecher zur „Krone“.