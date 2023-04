Sicherheitsalarm rund um Brennpunkt Brunnenmarkt

Seit Wochen ist der Brunnenmarkt als Sicherheits-Brennpunkt in den Schlagzeilen. Die „Krone“ machte einen kühlen Faktencheck in der aufgeheizten Diskussion. Gibt es mehr Kriminalität in dem Viertel und wie hoch ist der Anteil an ausländischen Tatverdächtigen? Tatsache ist, die Anzeigen sind gestiegen.