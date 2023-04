Erlebnisreich für Groß und Klein

Am (be)rauschenden Wasserfall

Die faszinierende Kraft des Wassers erleben, wenn es in prächtiger Umgebung hoch vom Felsen in eine Schlucht hinunterdonnert - man steht in Ehrfurcht vor dem Naturschauspiel, während Sonnenstrahlen im feinen Wasserstaub einen Regenbogen „zeichnen“. Für viele ist er ein Kraftort. Manche vermuten dahinter einen klammheimlichen Schatz: die Liechtensteinklamm gehört zu den längsten, tiefsten und spektakulären Schluchten in den Alpen. Als architektonisches Highlight gilt die 60 Meter lange Wendeltreppe „Helix“, die in das Innere der Klamm führt. Der Besuch ist jedenfalls ein Erlebnis für die ganze Familie, bei jeder Witterung (festes Schuhwerk und wärmende Kleidung empfehlenswert).