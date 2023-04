Älteste Österreicherin mit 111 Jahren gestorben

Als Stefanie Kürner am 7. Dezember 1911 in St. Peter am Wimberg das Licht der Welt erblickte, regierte Kaiser Franz Joseph noch Österreich-Ungarn. Sie wuchs mit sechs Geschwistern auf einem Mühlviertler Bauernhof auf. Mit 16 Jahren verließ sie das Elternhaus und arbeitete zunächst als Bedienerin in Linz. Im Zweiten Weltkrieg war sie dann als Wochenbettpflegerin, später als Köchin in der Linzer Rathauskantine, einem Kindergarten und im Gewerkschaftsheim in Bad Aussee tätig.