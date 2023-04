Shiffrin zählt zu den einflussreichsten Menschen

Erwähnung fand die US-Amerikanerin, die mit 88 Weltcup-Siegen die erfolgreichste Alpinskifahrerin aller Zeiten ist, in der Kategorie „Pionier“. „Ich kann gar nicht in Worte fassen, was für eine Ehre es ist, Teil der Time-Liste zu sein“, erklärte Shiffrin in einem Instagram-Post.