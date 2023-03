Mikaela Shiffrin genießt die Sonne von Mexiko

Shiffrin schaffte in dieser Saison 88 Weltcup-Siege und stellte damit geschlechterübergreifend eine neue Bestmarke auf, hat zudem die meisten Riesentorläufe in der Geschichte gewonnen sowie Podestplätze erreicht, und mit dem zweitgrößten Vorsprung die große Kugel geholt: Für Mikaela Shiffrin lief die abgelaufene Saison sensationell - da wurde gleich mal in Mexiko ausgespannt ...