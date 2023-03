Sieg Nummer 88! Mikaela Shiffrin baut Rekord aus

Die Österreicherinnen spielten im Kampf um die vorderen Plätze keine Rolle, Franziska Gritsch machte als Zwölfte (+1,25) Punkte. „Mit meinen Schritten vorwärts in der Saison bin ich zufrieden, es geht in die richtige Richtung“, sagte Gritsch, die freilich konstanter werden will. Auch Ricarda Haaser schrieb in ihrem ersten Rennen nach Verletzungspause als 13. an. (+1,34).