Strafrecht ist machtlos gegenüber Klimaklebern

Seit Dienstag rufen Klimaaktivisten in Graz zur Super-Streik-Woche. Jeden Tag kleben sie sich in der Früh woanders fest, am Donnerstag trotzten 14 Personen auf der Augarten- und Keplerbrücke sowie in der Belgiergasse dem Regen. Sie kassierten 50 Anzeigen. Alleine am Dienstag und Mittwoch bekamen 72 Teilnehmer 134 Anzeigen. Und jeden Tag werden es mehr. Wie kann es sein, dass trotzdem wieder und wieder gegen die gleichen Gesetze verstoßen wird?