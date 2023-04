Biden: Ermittler „nah dran“ an Maulwurf

US-Präsident Joe Biden sieht keine unmittelbare Gefahr durch das US-Datenleak. Nach seinem Wissen seien in den Unterlagen keine Echtzeit-Informationen enthalten, die große Konsequenzen hätten, sagte Biden am Donnerstag am Rande eines Besuches in der irischen Hauptstadt Dublin. Er sei nicht besorgt über das Datenleck an sich, aber darüber, dass es dazu gekommen sei.