Kärntner Waffe für deutsche TV-Show angefragt

Kandidat soll auf sich selbst schießen

In der besagten Email an Herrn Hauptmann steht: „Der Artist wird für die Sendung gebeten, 150 T-Shirts übereinander anzuziehen und anschließend selbstständig den Auslöser einer ca. 10 Meter weit entfernten aufgebauten Flinte zu betätigen und so auf sich selbst ,zu schießen´.“