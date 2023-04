Alaba: Viel Lob und Schrei in den Nachthimmel

Auf der königlichen Jubeltraube schrie Alaba obenauf seine Freude in den spanischen Nachthimmel, danach schaute der Wiener schon auf das Rückspiel am Dienstag. „Halbzeit. Ein wichtiges zweites Spiel bleibt übrig“, schrieb Alaba nach einem starken Viertelfinal-Hinspiel am Mittwoch in den sozialen Medien.