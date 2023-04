Mit Paragleiter in Tirol gegen Hausmauer gekracht

In Innsbrucker Klinik gebracht

Doch der Rettungsschirm ließ sich kaum lenken. „Der 29-Jährige krachte beim Landeanflug gegen eine Hausmauer und verletzte sich schwer“, so die Beamten. Der Mann wurde nach Erstversorgung durch die Rettung bzw. den Notarzt in die Klinik nach Innsbruck gebracht.