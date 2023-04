Klimaschützer-Streit | Klimaschützer-Kampflust

Ist das Grund zur Freude, zur Schadenfreude? In Deutschland gehen die Klimakleber und die „Fridays“-Klimaschützer von der „Letzten Generation“ nicht nur auf die Politik und - die Kleber jedenfalls - indirekt auf die Autofahrer los, sondern neuerdings auch aufeinander. Es hat schon viel für sich, was die „Fridays“ dort proklamieren. Deren Sprecherin sagt: „Die Klimakrise braucht gesamtgesellschaftliche Lösungen, die finden und erstreiten wir aber nur gemeinsam und nicht, indem wir Menschen im Alltag gegeneinander aufbringen“. Besonders kritisiert die von Greta Thunberg inspirierte Bewegung, dass zuletzt der Frühverkehr in der Großstadt Hamburg lahmgelegt wurde. Dadurch seien, so die „Fridays“-Vertreterin, besonders Pendler von den Protesten betroffen, also Menschen, die es sich weder leisten können, in der Innenstadt zu wohnen, noch imstande seien, auf Öffis auszuweichen. Mehr Verständnis für die Klimakleber zeigt die Wiener „Fridays“-Sprecherin Klara König. Man könne die Methoden gutheißen oder nicht - kritisiert gehöre jedenfalls der fehlende Klimaschutz der Regierung. Dieser sei es, der den Protest erst notwendig mache. Auch nicht von der Hand zu weisen.