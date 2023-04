Viele Baustellen im Tiroler Gesundheitssystem

„Krone“: Frau LR Cornelia Hagele, Baustellen im Gesundheitsbereich haben wir ja genug, wie zum Beispiel die Psychotherapie. Diese übernimmt immer noch nicht die Krankenkasse, auch an Schulpsychologen mangelt es.

Landesrätin Cornelia Hagele: Psychische Krankheiten muss man wie körperliche so schnell wie möglich behandeln. Die Therapieplätze müssen ausgebaut werden. Wir befinden uns in einer Phase der Krisen - da muss man speziell junge Menschen auffangen. Es gibt die Schulpsychologie, die vom Bund aufgestellt wird. Diesen Bereich sollten wir ergänzen. Da müssen wir Geld in die Hand nehmen. Aber wir müssen auch den Bund in die Pflicht nehmen.