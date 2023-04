Bettina Glatz-Kremsner verlässt EVN-Aufsichtsrat

Im Visier der WKStA

Glatz-Kremsner war im Zuge der Casinos-Austria-Affäre in den Fokus der Öffentlichkeit geraten, auch sie kommt in den ÖBAG-Chat-Protokollen von Thomas Schmid vor. Während ihrer Zeit als Generaldirektorin an der Spitze der Casinos war Peter Sidlo Finanzvorstand. Der frühere FPÖ-Politiker Sidlo war nach nur sieben Monaten wieder abberufen worden - wegen des Verdachts auf Postenschacher und Gesetzeskauf. Auch an Glatz-Kremsner ging die Affäre nicht spurlos vorüber, die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ermittelte gegen sie wegen Falschaussage.