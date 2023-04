ÖFB-U19 löst EM-Ticket mit Sieg gegen Italien

„Wir haben in der gesamten Qualifikation eine überragende Leistung geboten, Top-Nationen geschlagen. Das macht mich überglücklich und stolz“, betonte Spilka. Die EM-Auslosung findet schon am 26. April (10.00 Uhr) in Tubize statt. Die ÖFB-Truppe wartet gespannt auf die Gegnerinnen. „Wir sind weiter erfolgshungrig und wollen auch bei der EM punkten“, gibt sich Spilka mit der EM-Teilnahme nicht zufrieden.