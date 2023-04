Fünf Burschen als Ladendiebe ausgeforscht

Nach einem Diebstahl Ende Jänner 2023 und durchgeführten Ermittlungen kamen Beamte der Polizeiinspektion Fürstenfeld mehreren Jugendlichen auf die Spur. Bei den Jugendlichen handelte es sich um Burschen im Alter von 13 bis 17 Jahren aus dem Bezirk Fürstenfeld. Die Jugendlichen gaben an, dass sie mehrmals in jeweils anderen Konstellationen die Diebstähle begangen haben. Der Schaden betrug mehrere Hundert Euro. Eine Schadensgutmachung durch die Jugendlichen erfolgte an die jeweils Geschädigten.