„Müssen Kultur der politischen Debatten erhöhen“

„Gusto auf Demokratie machen“

ÖVP-Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka - er ließ die Container, gefüllt mit allerlei Wissenswertem rund um Demokratie und Parlamentarismus nach dem Burgenland und Niederösterreich in der Landeshauptstadt Station machen - hörte die Botschaft wohl. Ob ihm der Glaube fehlt, dass in Wien ein ähnliches System der Zusammenarbeit funktionieren könne, ist nicht überliefert. Jedenfalls will der Parlamentschef mit der Schau, die bis zum 1. Mai zwischen 10 und 17 Uhr kostenlos ihre Pforten öffnet, den Steirern „Gusto auf Demokratie machen“.