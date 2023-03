Wurde die Gründungsrektorin unrechtmäßig gewählt?

Viel Geschwindigkeit ist nötig

„Krone“-Frage an Stelzer: „Teilen Sie diese Bedenken und Kritikpunkte des Herrn Fallmann, der ja als Vertreter des Landes Oberösterreich in den Gründungskonvent entsendet wurde?“ Stelzer: „Welche rechtlichen Bedenken da jetzt stimmen oder nicht, das kann ich von außen nicht beurteilen. Ich fordere nur, dass das Ministerium das als Aufsichtsbehörde nun schnellstmöglich das klärt. Und was ich mir auch erwarte, ist jetzt - vom Gründungskonvent und der neuen Rektorin - dass wir jetzt einen Plan bekommen, wie stellt man sich das jetzt unter den womöglich veränderten Rahmenbedingungen zeitlich vor?“ Wenn man von Digitalisierung spreche, rede man von einem Feld, das von viel Geschwindigkeit begleitet werde, gibt Stelzer noch zu bedenken: "Ich will von denen nun einen realistischen Zeitplan haben, weil sie bekommen von der Politik den roten Teppich ausgerollt. Am Ende muss das Werk gelingen.“