Helene Fischers Tour beginnt in Hamburg

Premiere nach Rippenfraktur: Helene Fischer wird am Dienstag in Hamburg ihre Tournee starten. Wegen einer Verletzung bei einer akrobatischen Probe hatte der für Ende März in Bremen geplante Auftakt ebenso wie Shows in Köln verschoben werden müssen. Nach dem Beginn in Hamburg mit fünf Konzerten in der Barclays-Arena sind nach Angaben des Tournee-Veranstalters Live Nation rund 70 weitere Konzerte in Deutschland, Österreich, den Niederlanden und der Schweiz geplant.