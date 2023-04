„Ruhe bewahren, auf die eigenen Stärken vertrauen“

Bei Schüssen Nase vorn

Der Meister hat in Sachen Torschüssen mittlerweile die Nase vorne (53:48). Unterm Strich stehen zwei Goldtor-Partien, in denen sich die herausragenden Goalies Tolvanen (nun 106 Minuten ohne Gegentor) und Harvey jeweils ihr Shutout schwer erarbeiteten. Nicht umsonst erwartet Martin Stajnoch, Salzburgs bisher einziger Final-Torschütze, die nächste ganz enge Begegnung. „In der die Taktik wieder eine wesentliche Rolle spielen wird. Wir wollen aber den Erfolg und diesmal mehr Tore schießen.“ Am Freitag daheim konnten die Salzburger schon einmal mit Spielfortdauer ein höheres Tempo gehen, so den Südtirolern mehr zusetzen.