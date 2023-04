Salzburg glich mit Sieg im Finale gegen Bozen aus!

Der Titelverteidiger besiegte am Samstag im ausverkauften Volksgarten den HCB Südtirol nach starker Leistung mit 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) und stellte in der „Best Of Seven“-Serie auf 1:1. Spiel 3 steigt am Dienstag (19.30 Uhr) in Bozen. Die Duelle der beiden besten Teams des Grunddurchgangs haben sich in der Karwoche zu einer spannenden, aber torarmen Angelegenheit entwickelt. Diesmal mit dem besseren Ende für die Roten Bullen.