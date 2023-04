Bozen stellt auf 1:0 in Finalserie gegen Salzburg

Bullen erstmals seit November ohne Torerfolg

„Es war nicht unser bestes Spiel, aber es war auch nicht so schlecht“, meinte Huber. „Wir hatten etliche Chancen, haben aber leider die Scheibe nicht reingekriegt. Wir haben auch nicht so viel Chancen zugelassen, aber im nächsten Spiel müssen wir offensiv noch mehr kreieren und mehr schießen.“ Die Salzburger blieben nicht nur erstmals seit November in einer ICE-Partie ohne Torerfolg, sie kassierten auch ihre erst zweite Niederlage in den laufenden Play-offs. Davor hatte der Titelverteidiger 20 seiner jüngsten 21 Spiele in der K.o.-Phase der länderübergreifenden Liga gewonnen.