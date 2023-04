Spezialitäten aus der ganzen Welt auf einem Fleck

Stopps in Niederösterreich

Wer vergessen hat, für den Ostermontag einkaufen zu gehen, der hat Glück: Denn die Food Trucks haben noch bis 20 Uhr in Krems geöffnet, bevor die Tour weitergeht. Nächstes Wochenende, am 15. und 16. April freuen sich die Stockerauer auf internationale Kulinarik und am 22. und 23. April geht es nach Bruck an der Leitha. Alle weiteren Termine finden Sie online unter: www.streetfood-festival.eu