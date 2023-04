Brooks Koepka greift nach erstem Masters-Titel

Keine Rolle spielte am Masters-Schlusstag Golf-Ikone Tiger Woods. Der 15-malige Major-Sieger gab wegen einer Verletzung auf, wie es vom Veranstalter hieß. Woods twitterte, eine Entzündung der Plantarfaszie an der Ferse verschlimmere sich. „Ich bin enttäuscht, dass ich mich wegen einer erneuten Verschlimmerung meiner Plantarfasziitis heute in der Früh zurückziehen muss. Danke an die Fans und an TheMasters, die mir so viel Liebe und Unterstützung gezeigt haben“, schrieb der US-Amerikaner. Am Samstag hatte der 47-Jährige als Letzter gerade noch den Cut geschafft.