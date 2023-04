Wachablöse: Berndorf wieder an der Spitze

Mit dem ersten Schuss aufs Tor ging St. Koloman in Minute 42 in Führung, diese gaben die Taugler in der Folge nicht wieder her. „Wir zeigen momentan nicht das, was wir können“, war Sametreiter enttäuscht. Indes fand Berndorf nach einem spielfreien Wochenende in der 19. Runde mit einem 2:0-Sieg in St. Michael auf die Siegerstraße sowie am Platz an der Sonne zurück. „Da oben ist alles eng“, kommentierte Berndorf-Trainer Bernhard Rösslhuber das „Kuscheltreffen“ an den oberen Plätzen.