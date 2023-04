Dem Pionier des guten Geschmacks auf der Spur

Weltweit Erfahrung gesammelt

„Galt mein leider schon verstorbener Vater Engelbert in den 1980er-Jahren mit der Auspflanzung internationaler Sorten und deren Ausbau in französischen Barriques zu den Pionieren, so habe ich danach versucht, meine globalen Erfahrungen in die Arbeit einzubringen“, erzählt Albert Gesellmann. Weil er sehen musste, wie in anderen Ländern der Boden ausgebeutet wird, setzt der Profi voll auf Nachhaltigkeit. „Bereits 2011 haben wir auf Bio-Produktion umgestellt“, erklärt der Weinbauer aus Leidenschaft.