St. Pölten gewinnt Schlagerspiel gegen die Vienna!

Young Violets holen wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt

Am Tabellenende holten die Young Violets Austria Wien mit einem 2:1 (2:0) beim Floridsdorfer AC wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Für die Violetten trafen Leomend Krasniqi via Eigentor (6.) sowie Dejan Radonjic (32.) per Kopf, für den FAC erzielte Vice Miljanic (91.) das erste Tor im Jahr 2023 nach mehr als 600 Minuten ohne Erfolgserlebnis.