LASK-Coach: „Wer sich geißelt, hat falschen Beruf“

Denn die Vorstellung in Graz war mit Abstand die Beste, die der LASK in diesem Frühjahr abgeliefert hatte. Was auch Mut für das Liga-Heimduell Sonntag gegen die Grazer macht. Eine mentale Delle erwartet Kühbauer von seinem Team daher nicht: „Wer sich nach dieser Leistung selbst geißelt, hat den falschen Beruf. Das Spiel muss rasch aus den Köpfen der Spieler. Gott sei Dank gibt es bereits die Möglichkeit zur Revanche!“ Sieht auch Luckeneder so: „Wir werden alle Kräfte bündeln!“ Und Peter Michorl hatte ja bereits am Donnerstag nach Schlusspfiff eine Ansage folgen lassen: „Wir werden auf jeden Fall zurückschlagen!“