Berlusconis Ärzte geben erstes Gesundheitsupdate

Berlusconis Krebserkrankung in „chronischer Phase“

Die Lungenprobleme stünden damit in Verbindung. Seit wann das Krebsleiden besteht, wurde nicht bekannt. Chronische myelomonozytäre Leukämie, an der vor allem ältere Menschen erkranken, beginnt in den blutbildenden Zellen des Knochenmarks und greift dann auf das Blut über.