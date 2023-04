Ars Electronica heuer nicht am Uni-Campus der JKU

Das Ars Electronica Festival, das seit 2020 am Campus der Linzer Johannes Kepler Universität stattfand, wird heuer sein Hauptquartier an einem anderen Ort aufschlagen. Chefkurator Martin Honzik bestätigte, dass sich für das diesjährige Festival eine „einzigartige Möglichkeit ergeben hat“, die man nutzen wolle. Nähere Auskünfte werde es in der Pressekonferenz zum Ars Electronica Festival am 17. April geben.