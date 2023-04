Ermittlungen gegen drei weitere Serie-A-Klubs

Die Affäre um Bilanzfälschungen im italienischen Fußball weitet sich auf drei weitere Vereine aus. Die Staatsanwaltschaften in Rom und in der nahe gelegenen Stadt Tivoli ermitteln gegen die Serie-A-Clubs AS Roma, Lazio und US Salernitana wegen des Verdachts, mit fingierten Vorgängen rund um Spielertransfers die Bücher frisiert zu haben.