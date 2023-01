Juventus will vor oberstes Sportgericht ziehen

Den Turinern waren am Freitag 15 Punkte in der laufenden Serie A gestrichen worden. Von einem „Erdbeben in der Meisterschaft“ schrieb die „Gazzetta dello Sport“. Juve rutscht vom dritten auf den zehnten Platz ab und hat nun 25 Punkte Rückstand auf Tabellenführer Napoli sowie zwölf Zähler Rückstand auf die Champions-League-Ränge. Die Anwälte des Clubs sprachen von einer „himmelschreienden Ungerechtigkeit“ - vor allem, weil alle anderen in die Causa verwickelten Vereine und deren Funktionäre freigesprochen wurden. Das Turiner Sportblatt „Tuttosport“ titelte am Samstag empört: „Der Ungerechtigkeit wird Genüge getan! Unglaublich!“