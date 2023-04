Einblicke in die „hässlichste Justizanstalt“

Auch der Außenstelle Rottenstein hat das ServusTV-Team einen Besuch abgestattet. Als Vorbereitung auf das Leben in Freiheit soll dort alles möglichst normal ablaufen können. Wie der Alltag in der Justizanstalt Klagenfurt funktioniert, warum es Frauen im Justizwache-Job oft leichter haben als ihre Kollegen und welche Konsequenzen den Inhaftierten in Rottenstein drohen, wenn sie sich nicht an die geltenden Regeln halten, zeigt „Servus am Abend“ heute, am Donnerstag und morgen, am Freitag, jeweils ab 18.05 Uhr bei ServusTV.