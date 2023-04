Erpresser drohen mit falschen Nacktbildern

Das Foto von Papst Franziskus in einem gigantischen Daunenmantel und einer riesigen Kreuzkette hat gezeigt, wie schnell eine durch künstliche Intelligenz erschaffene Fotomontage für viel Gesprächsstoff sorgen kann. Wie unzähligen Kommentaren in den sozialen Medien zu entnehmen sind, haben tatsächlich viele geglaubt, dass das Oberhaupt der katholischen Kirche in diesem extravaganten Look auf die Straße gegangen war.